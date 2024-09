Roma, via Trionfale e via Chirurgi, approvata la delibera per gli immobili

Con due delibere proposte dalla Consigliera delegata al Patrimonio e bilancio, Cristina Michetelli, il Consiglio metropolitano ha finalmente approvato la dismissione degli immobili del comprensorio di Via Trionfale e Via Chirurgi.

“Dopo tanti anni siamo riusciti, in questa consiliatura, a definire una operazione che porterà nelle casse di Città metropolitana di Roma circa 18 milioni di euro. Questa alienazione – ha sottolineato in Consiglio la Delegata al patrimonio, Michetelli- ha una duplice valenza. La prima perché finalmente si dà la possibilità alle circa 100 famiglie che vivono negli appartamenti di poter avere l’opportunità di acquistare l’immobile, dall’altra di far entrare nelle casse dell’Ente metropolitano, risorse importanti visto che dal 2025 dovremmo fronteggiare autonomamente allo stato un trasferimento di 150 milioni di euro, per effetto del blocco del Decreto aiuti. Voglio ricordare – ha proseguito la Michetelli – che questo Ente, che non vive di auotonomia impositiva, ma si finanzia attraverso l’RC Auto e dall’Imposta Provinciale di Trascrizione, potrà contare di queste risorse che verranno destinate agli investimenti sui territori, tra cui l’Edilizia scolastica.

Un’operazione sul patrimonio che va a notevole vantaggio del bilancio e dei territori e su cui non possiamo che dirci soddisfatti.

Come Delegata al Bilancio e Patrimonio dell’Ente, vorrei sottolineare il totale sostegno di questa operazione del Sindaco Roberto Gualtieri, che ha creduto fino in fondo alla positiva soluzione della vicenda e ai cittadini venuti ieri in rappresentanza in Consiglio per sostenerci”.