Il 13 la presentazione del libro “La Chiesa di Santa Maria del Riposo di Bracciano”

Scendendo per la via che porta al lago è bello vederla solitaria e lontana dai rumori cittadini, avvolta da un panorama spettacolare che spazia dai monti Sabatini fino all’azzurro del lago sottostante. Sorge da oltre quattrocento anni su questo spuntone di roccia, testimone di quella che fu la grande devozione popolare per quella piccola Madonna affrescata che le dà il nome: è questa la Chiesa di Santa Maria del Riposo, uno scrigno di cose preziose con una storia incredibile. Più volte lasciata in abbandono e a un degrado sempre più irreversibile è oggi, grazie anche all’Associazione Forum Clodii che ne promosse il recupero nel 1972, un gioiello di arte sacra che affonda le sue radici in una comunità una volta coesa e orgogliosa del suo passato. Questo libro di Augusto Santocchi, tenace e ricercatore, oltreché socio di Forum Clodii, arriva dopo molti anni ma l’attesa è ampiamente ripagata. Il suo libro è un contributo importantissimo non soltanto riguardo la storia della Chiesa del Riposo perché si addentra, con notizie inedite sul Rinascimento in Bracciano, in molti campi della vita nel ducato Orsini. Un libro che non può mancare nella biblioteca di ogni appassionato di storia. Con interventi di Elisabetta Mori e Claudio Canonici