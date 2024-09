Italia dei Diritti, analizza il lungolago di Bracciano e le panchine fai da te

Riceviamo e pubblichiamo – Il movimento Italia dei Diritti torna a occuparsi di Bracciano. La Responsabile per l’area del lago di Bracciano Ylenia Massimini segnala panchine divelte e riassemblate alla bene e meglio sul lungolago:” Passando per la strada che costeggia il lago di Bracciano, non possiamo fare a meno di notare le bellissime panchine in pietra che si trovano al bordo della strada sopra a quello che sembra un marciapiede. Naturalmente di bellissimo non hanno niente, infatti queste panchine sono state più volte divelte e i pezzi in marmo buttati sulla spiaggia. Qualcuno di buona volontà cerca in qualche modo di recuperare i pezzi e riassemblare le panchine per poter permettere alle persone di sedersi. Crediamo sia il caso di togliere questi pezzi di marmo che tra l’altro potrebbero anche essere pericolosi per l’incolumità delle persone – conclude Ylenia Massimini – e posizionare sul lungolago panchine che arredino con decoro la strada che costeggia il lago”.

Carlo Spinelli nell’elogiare l’ottimo lavoro che Ylenia Massimini sta svolgendo nell’area dove rappresenta il movimento dell’Italia dei Diritti, interviene su quanto segnalato:” Ancora una volta devo ringraziare Ylenia per l’impegno che sta mettendo nel segnalare prontamente le storture che si presentano nell’area dove ci rappresenta. Nonostante la sua vastità riesce a scovare le problematiche causate dalle amministrazioni che più volte sono state al centro delle nostre denunce mediatiche. Ma se per Anguillara Sabazia e Trevignano sembra che la situazione stia migliorando, a Bracciano purtroppo ancora troppo spesso dobbiamo intervenire per segnalare problemi; strade dissestate, quartieri al buio e adesso queste panchine che forse è il caso di cambiare. Quindi ci rivolgiamo all’amministrazione comunale di Bracciano affinché intervenga prontamente – conclude Spinelli – per sostituire queste sedute in pietra con altre più comode e decorose”.