Sacrofano, il 5 ottobre arriva il festival delle birre artigianali

Dopo il successo delle edizioni precedenti torna a Sacrofano, il 5 ottobre, “Sacrofano a tutta Birra”, l’evento ad ingresso gratuito dedicato alle birre artigianali italiane, quest’anno vede un’ampia selezione di birrifici laziali:

Itineris, Bravehop, Alta Quota, Terre di Faul, Boerboel, Birrificio Ciociaro, Ritual Lab, Birrificio Lepino, Birrificio Fiorucci.

Street Food di qualità e musica dal vivo, con i “Fluo” e DJ Matt faranno da cornice ai birrifici artigianali per una festa con e per i giovani.

La produzione della birra artigianale, le sue varietà, le sue caratteristiche sta diventando una vera arte che trova attenti estimatori interessati più alla qualità che alla quantità.

L’evento, organizzato dalla PRO LOCO SACROFANO, in collaborazione con l’Associazione SiAmo Sacrofano, con il patrocinio del Comune di Sacrofano, dell’Università Agraria e dell’Ente Regionale Parco di Veio, prenderà il via alle 17:30 e si concluderà alle 24 preso Piazza Ugo Serata.

Un evento e occasione ideale per scoprire i gusti unici del luppolo nelle sue varietà.

“L’idea – spiegano gli organizzatori – nasce dal desiderio di coinvolgere i giovani del territorio attraverso una manifestazione accattivante e attraente che si propone di far apprezzare le differenze di gusto, gradazione e profumo delle birre. Il saper gustare, anche se con moderazione, buon cibo e buona birra aiuta a diventare consumatori esigenti e consapevoli”.