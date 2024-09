Inflazione, Istat, settembre +0,7% su anno

Secondo i dati provvisori di settembre resi noti oggi dall’Istat, l’inflazione annua è pari +0,7%, da +1,1% del mese precedente.

“Un effetto ottico! Il calo dell’inflazione è solo un’illusione, un miraggio dovuto solo al fatto che le vacanze degli italiani sono finite e, quindi, sono terminate le speculazioni sulle loro ferie che avevano portato a rincari astronomici anche a due cifre, dal Trasporto marittimo che in agosto era balzato in un solo mese del 33,8% su luglio 2024 ai pacchetti vacanza nazionali, aumentati rispetto all’estate del 2023 del 37,4%. Non per niente la divisione Trasporti cala del 2,2% su agosto 2024 e del 2,3% su settembre 2023, mentre Ricreazione, spettacoli e cultura scende dell’1% sul mese precedente. Peccato che il vantaggio per le tasche degli italiani sia nullo, visto che in pochissimi sono ancora in viaggio e in villeggiatura” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Preoccupante, invece, il rincaro dei Prodotti alimentari e bevande analcoliche, che, dopo aver interrotto a luglio e agosto una discesa che durava da dicembre 2023, attestandosi a +0,9%, ora balzano a +1,4%, +0,4% in un solo mese, con effetti deleteri anche sul carrello della spesa che balza da +0,6% di agosto a +1,1%. Una spesa, questa si, sostenuta dalle famiglie, essendo obbligata” prosegue Dona.

“Per quanto riguarda l’indice nazionale, se l’inflazione tendenziale pari a +0,7% significa, per una coppia con due figli, un aumento del costo della vita complessivamente pari a 123 euro su base annua, 113 euro in più se ne vanno solo per i Prodotti alimentari e le bevande analcoliche e 129 per il carrello della spesa. Per una coppia con 1 figlio, la spesa aggiuntiva annua è pari a 122 euro, ma 102 euro sono per cibo e bevande, 119 per i beni alimentari, per la cura della casa e della persona. Per una famiglia media sono 85 euro in totale, ma 81 in più sono necessari per mangiare e bere, 94 per il carrello. Il primato alle famiglie numerose con più di 3 figli con 134 euro in più soltanto per nutrirsi e dissetarsi” conclude Dona.

Tabella: rincaro annuo per tipologia familiare e divisioni di spesa (valori in euro)

DIVISIONI DI SPESA Famiglia media Coppia con 1 figlio Coppia con 2 figli Coppie con 3 o più figli Inflazione annua di settembre Prodotti alimentari e bevande analcoliche 81 102 113 134 +1,4 Bevande alcoliche e tabacchi 13 17 16 18 +2,5 Abbigliamento e calzature 11 16 19 21 +0,9 Abitazione, acqua, elettricità e combustibili -54 -59 -60 -67 -1,3 Mobili, articoli e servizi per la casa 4 5 5 6 +0,3 Servizi sanitari e spese per la salute 20 24 23 23 +1,5 Trasporti -73 -101 -120 -123 -2,3 Comunicazioni -60 -79 -84 -88 -6,9 Ricreazione, spettacoli e cultura 19 26 29 34 +1,7 Istruzione 3 5 8 10 +1,6 Servizi ricettivi e di ristorazione 66 90 101 107 +4,1 Altri beni e servizi 56 75 74 73 +2,5 TOTALE RINCARO ANNUO 85 122 123 146 +0,7 CARRELLO DELLA SPESA 94 119 129 151 +1,1

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

Nota: dati e totali arrotondati