Anguillara Sabazia-Xanten, i due laghi, le piroghe e la Dea Madre

Nell’ambito della realizzazione del partenariato tra Anguillara Sabazia e Xanten si è fatto un ulteriore e piacevole passo avanti. Dal 19 al 22 settembre 2024 un gruppo di cittadini di Anguillara è partito per la

cittadina tedesca di Xanten per contraccambiare la visita della delegazione xantenese avvenuta l’anno scorso, in primavera.

Durante la calorosa accoglienza a Xanten, il gruppo ha avuto l’occasione di visitare la città e i suoi dintorni, ammirando chiese ed edifici gotici di grande bellezza, come un vecchio mulino in funzione con il suo negozio profumato di pane e di mele, e di assaggiare la deliziosa birra e le specialità culinarie della zona. La delegazione

di Anguillara è rimasta molto sorpresa per i punti in comune tra le due cittadine che rimandano al passato della Roma antica, visibile ad Anguillara soprattutto nel sito archeologico di Villa Claudia e a Xanten nel grande Parco Archeologico. Infatti, oltre alle somiglianze storiche, entrambe le cittadine possono vantare non solo una posizione su due laghi, dove si praticano sport acquatici di ogni genere e dove hanno luogo campionati regionali e nazionali di notevole importanza, ma anche del ritrovamento di piroghe antiche di grande importanza, risalenti all’era preistorica presso la “Marmotta”; ad Anguillara, e all’antica Roma nel vicino fiume Reno di Xanten.

L’ospitalità ha avuto il culmine nella bellissima sala Rokoko del Comune di Xanten quando il sindaco Thomas Goerz (nella foto con il disegno della Dea Madre) ha espresso la sua gratitudine agli ospiti italiani e agli ospitanti xantenesi, mettendo in grande rilievo i

legami di amicizia tra Xanten e Anguillara, soprattutto in tempi come i nostri, dove le democrazie e la pace sono minacciate da confltti e scissioni. Come risposta all’accoglienza del Comune di Xanten, la delegazione italiana ha consegnato una lettera a nome del sindaco di Anguillara Sabazia Antonio Pizzigallo il quale, in sorprendente sintonia con il sindaco Goertz, ha espresso la sua gratitudine e la speranza di una futura collaborazione profonda e durevole, tanto importante nei tempi odierni.

Infine il sindaco di Xanten ha distribuito dei doni di rappresentanza spiritosi e molto graditi ai cittadini di Anguillara che, a loro volta, hanno consegnato i loro regali; in particolar modo è stato apprezzato un disegno della “Piccola Dea Madre”, protettrice della fertilità della terra e della fecondità degli uomini e degli animali, anch’essa ritrovata al sito della Marmotta di Anguillara.