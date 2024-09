La scomparsa di Giovanni Fiocchi

Riceviamo e pubblichiamo – Questa notte ci ha lasciato Giovanni Fiocchi.

La cerimonia di commemorazione si svolgerà lunedì 30 Settembre, alle re 14, a Roma presso il cimitero anacattolico in Via Caio Cestio 6 (zona Piramide).

Gianni è stato un compagno esemplare, coerente, leale, che ha militato con grande entusiasmo e dedizione nel Partito Comunista Italiano – sezione Guido Rossa dell’ENEA e nella CGIL ricerca.

Lo ricordiamo sempre in prima linea nelle principali battaglie che insieme a lui abbiamo condotto, all’interno e all’esterno dell’ente, perché la questione della ricerca scientifica e tecnologica fosse considerata al centro delle politiche di sviluppo e promozione industriale, dialogando costantemente con i responsabili nazionali del PCI – che abbiamo più volte incontrato presso la sede di via Botteghe e Oscure – e quelli del sindacato; e lo ricordiamo anche attivissimo nelle battaglie per la difesa della democrazia e della giustizia sociale, per la pace, per la tutela dell’ambiente, partecipando alle assemblee e scendendo un piazza in tantissime occasioni.

Ha dato sempre un prezioso contributo di idee mantenendo costantemente al centro la correttezza nei rapporti umani e politici, specialmente dopo lo scioglimento del PCI nel 1991 e la costituzione del PDS, a cui non aderì, scegliendo di contribuire alla costituzione del Partito della Rifondazione comunista: e come militante di quel partito si è sempre battuto per il dialogo fra la gente di sinistra, laddove possibile, specialmente nella sua e nostra CGIL che non a torto considerava l’unica aggregazione unitaria della sinistra rimasta attiva.

Perdiamo un amico e grande compagno, e uniamo il nostro dolore a quello dei suoi cari a cui ci stringiamo con tantissimo affetto.

Ciao compagno Gianni.