Dopo Dacia Maraini, “Incontr’Arti” prosegue il suo cammino

Continua la sesta edizione di “Incontr’Arti”, organizzata da “Artenova” in collaborazione con “Xenia”, a Largo Quaroni nella zona della Pisana (Municipio Roma XII). Realizzato con la direzione artistica di Gino Auriuso, “Incontr’Arti” è una manifestazione culturale che fa dell’inclusione e della socializzazione la parte preponderante degli appuntamenti che hanno preso il via con il sold out registrato durante l’incontro inaugurale con Dacia Maraini e che vedranno calare il sipario Domenica 13 Ottobre 2024. L’Incontro è la parola d’ordine di tutto il progetto, è al centro di tutto, è l’alfa e l’omega; l’Incontro tra le arti, tra le culture, tra le persone.

Un programma ricco e articolato che, oltre alle performance artistiche che si volgeranno a Largo Quaroni vedrà il 10 ottobre l’incontro con Ascanio Celestini (alle ore 18.00 presso la Scuola Media Renato Villoresi) che ci racconterà la “sua periferia” e il rapporto tra essa e l’Arte; arricchiranno la kermesse molti altri artisti tra i quali: il musicista Nando Citarella, lo Street Artist Moby Dick, il cantautore Sandro Scapicchio e la storica Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia. Tanti i generi in campo: dal Tango alla Musica Classica, dall’Arte di Strada alle Danze Africane, dal Flamenco al Canto Corale.

I prossimi appuntamenti partono da Sabato 28 settembre, sono in programma tre appuntamenti: il laboratorio di danza Hip Hop alle 16.00, la lezione/concerto di Musica Classica alle 17.30 a cura della Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia e l’esibizione di danze American Tribal Style alle 18.30. Altro tris di appuntamenti domenica 29 settembre: si comincerà alle 10.00 col laboratorio Teatrale Integrato tenuto da Irma Ciaramella, si proseguirà alle 11.30 col concerto del Coro Polifonico della Scuola “La Musica che gira intorno”, si chiuderà la giornata alle 12.30 con le Danze Orientali.

Sabato 5 Ottobre spazio al laboratorio Teatrale alle 16.00, poi un concerto di Musica Popolare con protagonista Nando Citarella alle 17.30 e le Danze Africane alle 18.30.

Il programma di Domenica 6 Ottobre prevede il laboratorio di Percussioni alle 10.00, il concerto di Canzoni della Tradizione Romana alle 11.30 curato da Sandro Scapicchio e la performance dello Street Artist Moby Dick alle 12.30.

Giovedì 10 Ottobre tornano gli incontri, stavolta con Ascanio Celestini, il cui rendez-vous è fissato alle 18.00, sempre presso la Scuola Villoresi, e si parlerà delle periferie romane attraverso la poetica di Celestini.

Sabato 12 Ottobre si torna alla “quotidianità” dei tre appuntamenti: laboratorio di Circo alle 16.00, performance di Giocoleria alle 17.30, esibizione di Flamenco alle 18.30. Altrettanti momenti d’incontro ci saranno Domenica 13 Ottobre: alle 10.00 col laboratorio di Magia, alle 11.30 col concerto di Musica “Hand made” e alle 12.30 gran finale con il Tango.

L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito

Il progetto è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo ed è vincitore dell’Avviso Pubblico Lo spettacolo dal vivo fuori dal Centro – Anno 2024 promosso da Roma Capitale – Dipartimento Attività Culturali in collaborazione con SIAE