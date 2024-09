Manziana e le olimpiadi dei nonni a Le Querce

Nella Casa di Riposo e RSA Le Querce – la Casa dei Nonni ed Evergreen Residenze si sono svolte le “Olimpiadi dei Nonni”. Il Comune di Manziana è intervenuto all’apertura dei Giochi con il Vicesindaco Remo Fiorucci e l’Assessore ai Servizi Sociali Roberto Micheli. Dopo l’ascolto solenne dell’inno d’Italia, il taglio del nastro da parte del Vicesindaco ha dato inizio alle competizioni.

I partecipanti alle prove di abilità, forza e destrezza quali tiro a segno, sollevamento pesi, e percorso a ostacoli quest’anno sono stati ben 38. Un momento emozionante per gli Ospiti e per gli operatori che viene preparato, ogni anno, con grande cura e passione. Le coppe e le coccarde sono frutto del lavoro degli Ospiti e degli operatori che si dedicano alle attività ricreative con entusiasmo. Come raccontato da una delle Ospiti della Casa dei Nonni: “È stato un evento bellissimo e ho partecipato con grande piacere, non perché mi sono sentita obbligata”.

Se partecipare è essenziale, vincere è una soddisfazione e un po’ di competizione regala sapore alla vita. Così, oltre ai tre vincitori d’oro, d’argento e di bronzo, sono state aggiunte quattro categorie alla competizione: atleta più elegante, con il più bel sorriso, che si è maggiormente impegnato e più simpatico. Un grazie sentito ai tirocinanti presenti in struttura che hanno contribuito all’ottima riuscita dell’evento e ai familiari che finalmente, senza mascherine, hanno deciso di partecipare a questa giornata di festa.