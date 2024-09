Piero De Luca (Pd), al via l’iter pdl per frenare il telemarketing

È stato avviato nelle Commissioni Parlamentari l’esame della proposta di legge per frenare il telemarketing aggressivo e selvaggio. Lo comunica il deputato del Pd Piero De Luca.

“Bene, ottima notizia. Speriamo che in modo bipartisan il Parlamento dia un serio giro di vite alle telefonate indesiderate” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Appoggiamo la proposta del Pd di tornare al sistema dell’opt in, ossia al regime valido fino al 2009 che proibiva di telefonare a qualcuno se non aveva dato prima il suo espresso consenso ad essere chiamato. L’inversione è necessaria visto il fallimento della legge n. 5 dell’11 gennaio 2018. Se non dovesse bastare neanche questo, si dovrà necessariamente togliere valore ai contratti fatti per telefono, come minimo per i contratti di luce e gas” conclude Dona.