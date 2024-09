Alle viste c’è il “Ladispoli Air Show 2024”

Riceviamo e pubblichiamo – Sale l’attesa per il “Ladispoli Air Show 2024”, manifestazione che chiuderà la stagione estiva di Ladispoli. Per la terza volta il Sindaco Alessandro Grando e il suo team si sono aggiudicati l’esibizione delle Frecce Tricolori, un evento unico che suscita forti emozioni e compatta la comunità che si stringe per ammirare nel cielo il tricolore più bello del mondo.

Abbiamo già reso noto che sia le prove tecniche di sabato 21 settembre che l’Air Show di domenica inizieranno alle ore 15:30 e che il centro della display line è situato sul Lungomare Marina di Palo. Ci sarà comunque un’ottima visuale da tutto il litorale cittadino.

Ad aprire la manifestazione sarà lo spettacolare lancio dei paracadutisti dell’Aeronautica Militare, che si esibiranno in lanci dimostrativi delle capacità operative atterrando nell’area delimitata al fianco del centro di controllo.

Di seguito, l’esibizione avvincente dell’HH 139. Un’operazione nella quale il plotone esegue manovre aeree e simula il recupero di un naufrago. L’HH-139 è un elicottero estremamente versatile, grazie alla completa e moderna configurazione avionica e sensoristica, che gli consente di operare in qualunque condizione metereologica e in qualsiasi contesto ambientale (mare, terra o montagna).

Sarà poi la volta dell’esibizione dell’elicottero R44 clipper 2. Decisamente più agile rispetto al precedente, il pilota si concederà a volteggi ed evoluzioni aeree che dimostrano tutta la versatilità di questo mezzo straordinario.

Il volo parametrico Fly Team Roma sarà solo un’anticipazione di quello che sarà lo spettacolo acrobatico della PAN. Una pattuglia aerea civile, formata da cinque velivoli Tecnam P2002 Sierra basati sull’aviosuperficie Fly Roma, ad est della Capitale.

Cominciano le acrobazie con le evoluzioni del CAP 231, pilotato dal campione italiano di free style Andrea Pesenato. Un aereo perfettamente funzionale per il volo acrobatico, presente negli Air Show di tutto il mondo, incanterà i partecipanti lasciando tutti a bocca aperta.

Finalmente arriva la PAN. Chiude il 3° “Ladispoli Air Show” la Pattuglia Acrobatica Nazionale Frecce Tricolori. Capitanata dal Tenente Colonello Massimo Salvatore, la miglior pattuglia acrobatica al mondo si esibirà nei cieli della nostra città in uno spettacolo unico. Siamo una delle 7 tappe in Italia per l’Air Show completo. Di ritorno dagli Stati Uniti, dove i nostri ragazzi sono stati impegnati in un tour incredibile, la squadra di piloti che tutto il mondo ci invidia stenderà il tricolore nei cieli di Ladispoli.

Ma questa manifestazione non è solo il volo acrobatico della PAN, c’è anche molto altro.

Contestualmente, a partire dalla sera di venerdì 20 settembre e fino alle ore 22:00 circa di domenica, in Piazza Marescotti, verrà allestita un’area in cui sarà possibile provare il simulatore di volo e visitare gli stand dell’Aeronautica Militare.