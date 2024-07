Municipio XV, stadio Olimpico, Torquati: “Riaperta viale Antonino di San Giuliano”

“Nell’ambito dell’appalto del Municipio Roma XV per la manutenzione straordinaria di Viale Antonino di San Giuliano, nei pressi dello Stadio Olimpico, dove si stanno svolgendo interventi sul manto stradale che come per Viale Boselli hanno cambiato e stanno cambiando il volto del quadrante, questa mattina in emergenza l’agronomo incaricato ha riscontrato alcune problematiche sulle alberature che insistono sulla strada. Tali criticità avrebbero impedito la riapertura entro la giornata di oggi, compromettendo del tutto la viabilità del quadrante interessato dal concerto dei Coldplay.

Grazie però al supporto dell’Assessorato e del Dipartimento Ambiente di Roma Capitale, con la Segreteria del Sindaco, e al lavoro del nostro Ufficio Tecnico, si sono svolti in urgenza tutti gli interventi necessari sulle alberature e la strada è stata da poco riaperta al transito.

Lavorare in sinergia e per la nostra città significa questo, a conferma che in emergenza, come anche in ordinario, solo la collaborazione e il lavoro coordinato tra Istituzioni può fare davvero la differenza.

Colgo l’occasione per ringraziare la nostra Polizia Locale per il grande lavoro che ogni giorno svolge in questo quadrante, interessato prima dal campionato di calcio e poi nei mesi estivi da tutte le manifestazioni sportive e culturali che tra giugno e settembre si svolgono tra il Foro Italico e lo Stadio Olimpico.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.