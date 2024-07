A proposito del genocidio di Srebrenica

Palazzo Valentini, sede istituzionale della Città metropolitana di Roma, ha ospitato giovedì 11 luglio la prima cerimonia dedicata alla Giornata Internazionale di riflessione e commemorazione del genocidio di Srebrenica, riconosciuta dall’ONU lo scorso 23 Maggio: un incontro organizzato da “Bosna u Srcu”.

A portare il saluto del Sindaco Roberto Gualtieri, la Consigliera Delegata al Bilancio e Patrimonio, Cristina Michetelli.

“Pace, memoria ed Europa. Possiamo riassumere così il ricordo di questo genocidio. La Pace, come valore universale che dobbiamo promuovere in tutti i contesti, soprattutto internazionali, dove guerre e conflitti hanno preso una piega preoccupante. Senza memoria si rischia di ripetere gli stessi errori del passato, come sta accadendo nel nostro continente; ed infine l’Europa, per rimarcare il valore dell’accoglienza, sopratutto verso le comunità che hanno conosciuto la sofferenza. Occorre incentivare l’affermazione dei diritti fondamentali, dell’uomo per mettere al centro solidarietà e umanità nelle nostre comunità”.