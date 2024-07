D’Amato: “Morto in strada per il caldo, la Regione sottovaluta il problema”

“L’ipotesi di morte a Roma di un uomo di 68 anni per il caldo è la dimostrazione che non si stanno predisponendo tutte le necessarie misure di contrasto alle ondate di calore. Sono settimane che ho lanciato l’allarme e purtroppo dispiace constatare che nulla è stato fatto da parte della regione. Bisogna mettere in atto piani di emergenza assieme ai comuni per proteggere anziani e fragili. È fondamentale puntare sulla prevenzione e la rapidità di intervento per evitare ulteriori tragedie”. Lo ha dichiarato il Consigliere regionale del Lazio e responsabile Welfare di Azione, Alessio D’Amato.