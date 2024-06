Panchina rossa antiviolenza vandalizzata a Grottarossa

Riceviamo e pubblichiamo – Questa notte la panchina rossa antiviolenza posizionata dallo Spi Cgil e dal Municipio XV nel Parco della Pace (zona Grottarossa) poche settimane fa è stata vandalizzata da ignoti che con le stecche divelte hanno disegnato una svastica. Un atto fascista di disprezzo verso tutte le donne e contro chi ogni giorno lotta contro la violenza di genere. Lo Spi Cgil di zona, la sezione Anpi Martiri de La Storta e il PD di Ponte Milvio esprimono profondo sdegno e condannano con fermezza tale episodio che non può essere derubricato a vandalismo a causa della firma neonazista.

L’adozione delle Panchine Rosse è un progetto del Municipio XV che incentiva la loro diffusione nel territorio. Le Panchine Rosse parlano del rifiuto della violenza sulle donne e ricordano tramite una targhetta che che il numero di telefono 1522, gratuito e attivo 24 ore su 24, risponde alle richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking. Chi le adotta se ne prende cura assieme al messaggio che portano.

SPI CGIL Civitavecchia Roma Nord Viterbo

ANPI sez. Martiri de La Storta

Direttivo PD Ponte Milvio

La panchina è situata sotto la targa della via intitolata a Settimia Spizzichino – unica donna scampata al rastrellamento del Ghetto di Roma ed ai campi di sterminio nazisti – già distrutta anni fa. I simboli fascisti e nazisti che in questo periodo si notano con più frequenza sono figli di una disattenzione di quella politica che non si dichiara antifascista e che non affonda le proprie radici nei valori democratici e costituzionali. Lo Spi Cgil, l’Anpi, il PD richiamano le istituzioni locali a vigilare di più auspicando che i responsabili siano individuati e denunciati.