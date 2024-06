Municipio XV, Torquati: “Svastica e panchina rossa vandalizzata a parco Papacci. Atto osceno che non ci fermerà”

“E’ un atto vile e ignobile quello accaduto al Parco della Pace a Grottarossa, dove questa notte oltre ad essere state vandalizzate delle fioriere, è stata danneggiata una panchina rossa pitturata contro la violenza di genere e con gli stessi legni è stata disegnata in terra una svastica di grandi dimensioni.

Un’oscenità perpetuata in una delle aree verdi diventata negli ultimi anni punto di riferimento per l’intero quartiere e simbolo di condivisione e aggregazione per una delle zone più popolose e di Roma Nord; solo lo scorso sabato avevamo partecipato ad una manifestazione sportiva di pugilato gratuita e aperta a tutti della palestra popolare di Grottarossa.

Un oltraggio alla memoria di Settimia Spizzichino, unica donna tornata a Roma tra le migliaia di ebrei portati brutalmente via dal ghetto nell’ottobre del 1943, la cui targa in suo ricordo si trova proprio nel parco dove le è stato intitolato un viale; targa peraltro vandalizzata nel 2012 e subito riposizionata.

Non ci fermeremo né ci spaventeremo. Questa ennesima violenza, che sento di condannare a nome di tutta l’amministrazione e dell’intera Comunità, non scalfirà l’impegno che tante e tanti mettono quotidianamente per migliorare la nostra città e in favore dei nostri territori”.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati