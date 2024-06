Sabazia II in acqua con la bandiera multicolore della pace

La motonave Sabazia 2 navigherà sulle acque del lago di Bracciano sventolando sul pennone più alto la bandiera multicolore della pace. Testi e canzoni contro la guerra hanno accompagnato i partecipanti che hanno occupato tutti i posti disponibili. Il calore, la calma piatta e un sole che, stentando a uscire, evitava ogni possibile ombra, erano l’esatta raffigurazione di quel senso di pace e di tranquillità che i partecipanti alla simpatica iniziativa desideravano auspicare ai cittadini presenti nei tanti territori martoriati dai conflitti. La suggestiva fermata della motonave al centro del bacino lacustre permetteva di osservare i tre comuni in un unico panorama, eliminando la percezione dei confini e anche questa mi è sembrata un buona lezione che la natura ci ha voluto regalare. Terminata la navigazione, in assenza di vento, ho visto la bandiera della pace girarsi su se stessa e rimanere immobile, ma è solo una questione di tempo… in tutti i sensi: tornerà il vento, e la motonave Sabazia 2 tornerà a navigare, mostrando il simbolo di quello che ogni abitante di questa terra dovrebbe auspicare… sempre.