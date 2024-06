Luca Milano (Rai Kids): “Scopo del servizio pubblico è divertire ed educare”

“Come servizio pubblico il nostro scopo è quello di divertire ed educare, ma anche formare, perché la tolleranza, l’inclusione, la parità di genere e la democrazia si imparano sin da piccoli”. Lo ha affermato il direttore di Rai Kids, Luca Milano, in occasione della cerimonia di consegna dei premi Moige in occasione dell’niziativa “Un anno di zapping e di streaming 2023 / 2024”, la guida tv con il meglio (e il peggio) della televisione, che si è svolta oggi a Roma nella nuova aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati..

“Oggi bambini e i ragazzi vedono di tutto”, ha detto Luca Milano, “Per questo per noi è importante fornire chiavi e strumenti di lettura per spiegare quello che succede nel mondo. Ogni età di crescita ha bisogno del suo linguaggio: programmi per i bambini piccoli di 2/3 anni, per la primaria e per chi frequenta la scuola Media. E’ un po’ quello che facciamo come Rai, che siamo il principale editore di contenuti scritti e realizzati in Italia”. Rai Kids ha ricevuto tre premi dal Moige per “Go Go Around Italy” (Rai Yoyo), “Le ricette di Niccolò” (Rai Gulp), e “S-Fidiamoci” (Rai Gulp). Oltre a Luca Milano erano presenti la responsabile cartoni e serie di Rai Kids, Annita Romanelli e la vice direttrice Mussi Bollini, cui il Moige ha riservato un particolare omaggio visto che a breve andrà in pensione. Una vita dedicata alla tv dei ragazzi per Mussi Bollini, cui è stato ricordato l’impegno ultradecennale in favore della tv dei ragazzi. Commossa Mussi Bollini ha ricordato i tanti programmi da lei realizzati come “La Melevisione”, “Solletico” e anche “Il Gran Concerto”, trasmissione realizzata per quattro edizioni con Raffaella Carra e il conduttore Alessandro Greco (presente alla premiazione) per avvicinare i bambini alla musica classica.