Verso la terza tappa dell’Inclusive Padel Tour

Abbiamo preso l’impegno, come amministrazione, di promuovere questo messaggio d’inclusione, all’interno dei nostri istituti superiori di Roma e provincia, al fine di sensibilizzare le nostre ragazze e ragazzi su questa importante tematica.

“Siamo felici di aver ospitato la conferenza stampa di presentazione della terza tappa del “Inclusive Padel Tour”, primo circuito di Padel inclusivo al mondo. Tale evento organizzato dall’ Unione Sportiva Acli, IPT (Inclusive Padel Tour) e ASD Bionic People, porta con sé valori importanti che permettono di rafforzare le politiche dell’inclusione, in quanto, aggiungendo un “rimbalzo in più” per i ragazzi con disabilità, è possibile giocare e divertirsi tutti insieme abbattendo tutte le diversità.

Ringrazio Alessandro Ossola, della ASD Bionic People e Damiano Lembo presidente dell’US Acli, per l’organizzazione dell’evento e per aver preso in considerazione la mia proposta di aggiungere una tappa il prossimo anno anche nella provincia di Roma. Così Daniele Parrucci, Consigliere Delegato politiche della Scuola della Città metropolitana di Roma