Cerveteri, rifacimento manto stradale a via degli Eucalipti

Il programma di interventi sulle strade più ammalorate di Campo di Mare ha preso il via negli scorsi giorni, il rifacimento del manto stradale era diventato urgente e non più procrastinabile. I residenti di via degli Eucalipti non potevano praticamente più raggiungere le proprie abitazioni a causa del forte stato di deterioramento del manto stradale completamente rialzato dai corpi radicali dei Pinus pinea presenti. L’intervento prevede il rifacimento dell’intera sede stradale e la realizzazione di un nuovo binder e strato di usura di asfalto, rendendo così la strada nuovamente percorribile in condizioni di sicurezza. Propedeutica al progetto e alla realizzazione dell’intervento il Comune di Cerveteri, attraverso l’ufficio Opere Pubbliche Manutenzioni, ha svolto un’attenta analisi sulle alberature presenti. E’ stato incaricato un Dott.Agronomo al fine di fare tutte le valutazioni necessarie sulle condizioni fitosanitarie e di stabilità di tutte le alberature presenti, la perizia ha riscontrato la presenza di difetti e di alterazioni morfologiche di varia natura sulle piante. Gli alberi di pino purtroppo erano in condizioni fitosanitarie non buone a causa dell’attacco di parassiti della chioma:Processionaria (Thaumatopoea phythiocampa), tarlo (Tomicus minor), cocciniglia tartaruga (Toumeyellaparvicornis). Alcuni alberi, ben 4 erano già morti e si evidenziava la progressione della moria anche per gli altri esemplari. Nonostante solo pochi mesi fa siano stati effettuati dall’Amministrazione dei trattamenti al fusto con endoterapia per debellare i parassiti di processionaria e cocciniglia la morte dei pini è arrivata. Infine si è proceduto anche con la verifica tramite idonea strumentazione sulla stabilità delle alberature tramite trazione, le condizioni erano decisamente critiche, con un’elevata propensione al cedimento. Pertanto, la decisione di sostituire le alberature è stata presa con grande responsabilità e attenzione alla sicurezza di tutti. Siamo consapevoli del valore estetico e ambientale dei pini, ma la priorità è garantire la sicurezza dei cittadini e la fruibilità delle nostre strade. Le alberature saranno immediatamente sostituite da altrettante Cipressi (Cupressus sempervirens), più idonei al contesto di impianto e di fruizione della strada, che con la loro chioma compatta non interferiranno con la viabilità, né con le proprietà adiacenti. Questo intervento rappresenta una riqualificazione importante per le nostre vie, migliorando non solo la sicurezza ma anche l’aspetto estetico e la fruibilità della strada.Il primo dovere di un’Amministrazione è quello di garantire l’incolumità dei cittadini, gli interventi di messa insicurezza proseguiranno nelle prossime settimane su via Volterra e sulla Furbara Sasso nel tratto comunale, di fronte a piazza Pagliuca. La tutela dell’ambiente è parte integrante della mia cultura ed è preciso interesse garantire sempre che per ogni albero arrivato a fine vita sia prevista la ripiantumazione in modo che il saldo sia sempre positivo. Un ringraziamento particolare per il lavoro svolto, come sempre, con grande professionalità e attenzione, lo devo a tutto l’ufficio dei lavori pubblici nelle persone del dirigente Arch. Fabrizio Bettoni, il funzionario Ing, Salvatore Bernucci e il Geom. Federico Feriozzi.

Dichiara in una nota stampa il Sindaco Gubetti.