“Amici per un caffè”, incontro di fotografia il 22 a Roma

Gli appassionati di fotografia sono invitati a partecipare a un’esclusiva esposizione fotografica con aperitivo, che si terrà sabato 22 giugno 2024, dalle ore 19, nel suggestivo quartiere Coppedè di Roma. Questo evento, dal titolo “Amici per un caffè”, unico nel suo genere, celebrerà dei rapporti umani attraverso una serie di scatti rubati che catturano momenti quotidiani e sorprendenti. Appuntamento nella sede di B Group Auto (via Arno 67). L’ingresso è libero.

Il semplice atto di condividere un caffè può trasformarsi in un momento di connessione umana, aprendo la porta a dialoghi, risate e persino nuove opportunità. La mostra fotografica “amici per un caffè” intende illuminare quei momenti unici e personali che nascono attorno a una tazzina di espresso caldo, mostrando come possano influenzare positivamente le nostre vite sociali e professionali.

L’evento includerà un aperitivo, offrendo ai partecipanti la possibilità di gustare calici di bollicine freschi, per ammirare le opere esposte, discutere e connettersi con altri appassionati di fotografia in un’atmosfera conviviale e amichevole.