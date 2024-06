Sabato festeggiamenti per la Giornata internazionale delle arti

Sabato 22 giugno Nuova Acropoli organizza la Giornata delle Arti con un pomeriggio dedicato alle meraviglie della ceramica etrusca.

L’appuntamento è alle 17:30 a Cerveteri, in via Fosso della Cerqueta antistante il civico 25, con laboratori aperti alla cittadinanza e pensati per avvicinare giovani e adulti alle meraviglie del nostro territorio etrusco.

Questo appuntamento sarà realizzato grazie alla preziosa collaborazione con l’artista Roberto Paolini di “Pithos Ancient Reproduction” e con Antonio Amasio, sperimentatore della ceramica antica, che realizzerà un laboratorio per grandi e piccini sulle antiche tecniche di incisione su ceramica nel territorio ceretano.

A seguire, nella stessa giornata, ci sarà una serata danzante con buffet e giochi.

L’attività è inserita nel programma della quarta edizione del “Campo Enea”, realizzato da Nuova Acropoli dal 20 al 23 giugno proprio in via Fosso della Cerqueta.

La Giornata delle Arti è indetta da Nuova Acropoli a livello internazionale, per rendere omaggio all’universalità del linguaggio artistico come espressione che trascende i confini e unisce le persone. Per questo motivo, il tema guida di quest’anno, è “Verso l’Unità attraverso la diversità”.

Questa giornata è generalmente celebrata il 15 Aprile, ma data la vicinanza con la Giornata Mondiale della Terra, si è preferito celebrarla in una data diversa.