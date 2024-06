Città metropolitana di Roma Capitale e Leonardo campioni europei nella formazione

Il progetto “Operatore informatico in ambiente Cyber Security” di Città metropolitana di Roma Capitale e Leonardo è stato riconosciuto dalla Commissione europea come una tra le migliori iniziative del 2024 in Europa. Il riconoscimento è avvenuto nel corso di un evento a Bruxelles il 17 e 18 giugno in cui istituzioni dei singoli paesi responsabili della formazione professionale, relatori di alto livello e realtà interessate alle strategie e alle azioni per alleviare la carenza di manodopera in vari settori all’interno dell’UE, come evidenziato dal Rapporto 2023 sull’occupazione e sugli sviluppi sociali in Europa (ESDE), si sono confrontati su come liberare il potenziale non sfruttato dell’apprendistato. Un’occasione per misurare l’efficacia delle politiche e le strategie di collaborazione già messe in atto e quelle che possono essere implementate attraverso programmi di apprendistato, al fine di superare il gap tra competenze richieste dai datori di lavoro e qualificazione dei giovani e dei meno giovani alla ricerca di un impiego.

Città metropolitana di Roma Capitale e Leonardo hanno avuto così l’importante occasione di presentare a livello europeo il corso, per Operatore informatico in ambiente Cyber Security, frutto della collaborazione tra l’Ente e l’Azienda italiana leader internazionale nel settore, che ha visto l’allestimento di nuovi laboratori informatici presso il Centro di Formazione Professionale metropolitano di Acilia e la predisposizione del corso di formazione che sarà in grado di fornire, gratuitamente ai giovani fino a 17 anni, competenze specifiche in un settore in costante espansione, dove la possibilità di sbocchi occupazionali è elevatissima.

“Sono felice di aver partecipato assieme alla mia Direzione, a questa iniziativa proposta dalla Commissione Europea, che ha visto il riconoscimento della progettualità portata avanti dalla nostra amministrazione, a seguito dell’accordo di collaborazione con Leonardo su Roma e provincia. Il corso di formazione in ambiente cyber security è stato inserito tra i campioni della formazione professionale e dell’apprendistato all’interno del percorso della Comunità Europea. Abbiamo avuto l’onore di poter parlare con la Direzione Formazione della Commissione europea, che ha apprezzato le diverse realtà che stiamo ponendo in essere nel territorio di Roma e provincia, con l’impegno di incontrarci a breve per sviluppare una collaborazione sempre più proficua con il supporto dell’Europa”. Daniele Parrucci, Consigliere Delegato alla Formazione Professionale della Città metropolitana di Roma.

“ll riconoscimento ricevuto a Bruxelles, insieme ai risultati tangibili che stiamo riscontrando sul territorio, dimostra che affrontare la transizione digitale diffondendo le competenze del futuro al fianco di scuole e istituzioni è la strada giusta da seguire. Grazie all’Alleanza europea per l’apprendistato (European Alliance for Apprenticeships – EAfA) di cui siamo ora entrati a far parte, che riunisce i governi e i principali portatori di interessi al fine di migliorare la qualità, l’offerta e l’immagine complessiva degli apprendistati in tutta Europa, continueremo a dare il nostro contributo alla costruzione delle best practice anche in Europa”. Assunta Galasso, Learning & People Development, Leonardo.