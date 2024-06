Giornata internazionale del rifugiato, su Rai Gulp arriva “Dounia”

I bambini rifugiati sono milioni, costretti ad abbandonare la propria casa e il proprio paese per fuggire da guerre, persecuzioni, calamità, carestie. A loro e alle loro famiglie Rai Kids dedica “Dounia”, un’appassionante opera a cartoni animati, in prima visione assoluta su Rai Gulp e Rai Play, giovedì 20 giugno alle 17:30, nella Giornata Internazionale del Rifugiato.

Dounia, nome che in arabo significa “mondo”, è una bambina di 6 anni. Vive ad Aleppo, in Siria, una città millenaria nel cuore del mondo. Ma un giorno scoppia la guerra e così, con i suoi nonni, lascia la città con pochi semi di cumino in mano… e con l’aiuto della leggendaria Principessa di Aleppo parte per un nuovo mondo…

Il film è stato scritto dall’autrice siriana Marya Zarif, che l’ha diretto insieme ad André Kadi, per Tobo Media e Du Coup Animation.

Realtà e magia si incontrano: con un linguaggio comprensibile anche ai bambini il film affronta il dolore delle perdite, la paura del futuro, ma anche la speranza nella solidarietà e in un nuovo inizio. Il racconto poetico affronta con delicatezza i temi attuali dell’esilio e dello sradicamento provocato dalla guerra, la migrazione, la memoria della propria identità, il dialogo tra le culture e la convivenza pacifica.