“La notizia della morte del Generale Claudio Graziano, ci lascia sgomenti. Persona integerrima, di grande valore umano e professionale, ha dato un enorme apporto al servizio della difesa del nostro Paese, contribuendo in questi ultimi anni nella crescita della nostra industria. Ci lascia un valoroso comandante e un uomo delle istituzioni, vanto per l’Italia”. Lo dichiara in una nota, Pierluigi Sanna, Vicesindaco della Città metropolitana di Roma