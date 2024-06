Anguillara, il 21 la presentazione del libro “L’ultimo pescatore”

La storia, percorsa attraverso immagini in bianco e nero, di Aldo, ultimo pescatore del lago di Martignano e più anziano pescatore del lago di Bracciano. Racconti ed esperienze in quasi 80 anni di vita da pescatore. Il libro non è solo la storia di Aldo, ma di tutti coloro che contribuiscono ogni giorno a mantenere viva la tradizione e tramandano questo duro lavoro.