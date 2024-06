A Bracciano nuova c’è “Qui e Ora Village”

Riceviamo e pubblichiamo – L’amministrazione comunale di Bracciano è lieta di annunciare l’evento “Qui e Ora Village”, che si terrà presso il Parco Via dei Tigli dal 28 al 30 giugno 2024, dalle ore 18:00 alle 24:00. Questo evento rappresenta un’importante occasione di incontro e divertimento per tutta la comunità, con un ricco programma di attività pensate per tutte le età.

Un ringraziamento speciale va al Rione Monti per l’organizzazione di questa manifestazione. Grazie al loro impegno e dedizione, “Qui e Ora Village” si preannuncia un evento di grande successo e partecipazione.

Programma dell’evento:

28 giugno

18:00 – Clownerie e laboratori per bambini a cura di Tribulé Scuola di Circo.

– Clownerie e laboratori per bambini a cura di Tribulé Scuola di Circo. 21:00 – Spettacolo di KIMBO e i balli latini.

29 giugno

18:00 – Laboratorio di teatro per bambini.

– Laboratorio di teatro per bambini. 21:00 – Spettacolo di teatro e musica “Le bellezze di Roma” e i suoi grandi attori.

– Spettacolo di teatro e musica “Le bellezze di Roma” e i suoi grandi attori. 22:15 – Musica dal vivo con “Gli Accordì dei Ricordi”.

30 giugno

18:00 – Il Sindaco incontra i cittadini.

– Il Sindaco incontra i cittadini. 21:00 – Tributo a Fabrizio De André a cura di Generazione Musica.

Inoltre, durante tutte e tre le serate, sarà aperto un mercatino con punti ristoro dalle ore 18