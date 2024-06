Nuovo sito web e servizi online, prosegue la digitalizzazione del Comune di Cerveteri

Il Comune di Cerveteri prosegue nella sua missione di digitalizzazione dei servizi e di miglioramento continuo dell’esperienza online dei cittadini, ampliando ulteriormente la gamma di funzionalità digitali disponibili sul nuovo sito web istituzionale lanciato qualche mese fa. Un nuovo sito, a disposizione dei cittadini, utile e di facile consultazione per instaurare un contatto on line con l’amministrazione pubblica.

Dopo il completo restyling del portale comunale, sono stati attivati numerosi servizi completamente online, che arricchiscono una piattaforma pensata per semplificare la vita dei cittadini. “La nostra Amministrazione,” dichiara il sindaco Elena Gubetti, “è impegnata a rendere Cerveteri un esempio di efficienza e trasparenza. L’introduzione di nuovi servizi digitali sul nostro portale comunale è un ulteriore passo avanti per garantire ai cittadini un accesso agevole e veloce alle informazioni e ai servizi di cui hanno bisogno.”

“Abbiamo saputo cogliere le opportunità offerte dal PNRR,” prosegue il sindaco Gubetti, “e siamo risultati assegnatari di ogni linea di finanziamento a cui abbiamo partecipato. Oggi, un cittadino può svolgere la maggior parte delle procedure direttamente online, come l’accesso agli atti, il pagamento dei tributi, la prenotazione di appuntamenti con gli uffici, le pratiche edilizie, i servizi scolastici e molti altri. Tutto è stato pensato e sviluppato per permettere ai cittadini di gestire in modo ancora più semplice e immediato le loro esigenze amministrative. Ci tengo a ringraziare il Segretario Generale dott.ssa Daniela Ventriglia che ci ha supportato nella gestione delle linee di finanziamento, il Dirigente responsabile della Digitalizzazione Arch. Fabrizio Bettoni e la squadra di dipendenti Comunali, che in questi mesi hanno lavorato alla realizzazione di questo nuovo sito”

“Nei prossimi giorni,” conclude il sindaco Gubetti, “lanceremo una campagna di comunicazione incentrata sulle nuove opportunità digitali offerte dal nostro Comune e insieme ai nostri partner digitali, Capitale Lavoro e We-COM, faremo una presentazione pubblica aperta ai cittadini, durante la quale illustreremo le funzionalità del nuovo portale e l’intera gamma dei servizi digitali implementati.”