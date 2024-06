L’Ail Viterbo per la Giornata nazionale contro le leucemie

Una cena solidale di sensibilizzazione e raccolta fondi in occasione della Giornata nazionale per la lotta contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. È l’iniziativa di solidarietà organizzata dall’Ail Viterbo, che si terrà venerdì 21 giugno, alle 20, nella Città dei Papi, alla trattoria Felicetta. “Sarà un’occasione per raccontare i progressi della ricerca in ematologia e per lanciare un messaggio importante a tutti i pazienti e i loro familiari – sottolineano dall’Ail Viterbo -: non sono soli nella loro battaglia che può essere vinta. Sarà, inoltre, un’opportunità per conoscere meglio la nostra realtà e il nostro impegno sul territorio”. Per la conviviale verrà proposto un menù con alcune eccellenze della cucina viterbese. La serata sarà animata dalla musica jazz del trio formato da Enrico Mianulli al contrabbasso, Angelo Olivieri alla tromba, e Alessandro Bravo al pianoforte. “La stretta sinergia tra sistema sanitario pubblico, fondazioni scientifiche, mondo dell’associazionismo e Ail può portare a risultati sempre più importanti in tema di prevenzione e cura delle malattie ematiche – concludono dall’associazione -. Invitiamo tutti i volontari e le persone che vogliano conoscerci a prendere parte alla conviviale”. Per partecipare è indispensabile la prenotazione.