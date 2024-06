Sanità, D’Amato sottolinea il peggioramento delle liste d’attesa

“I dati sono testardi e dimostrano come ci sia un peggioramento nella gestione delle liste di attesa. Questo si accompagna a un peggioramento nella griglia LEA, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione. Inoltre, il Lazio è in testa in Italia per la recrudescenza del morbillo. Rocca apra un confronto su questo in consiglio regionale. Abbiamo tutte le aziende commissariate e nessun obiettivo raggiunto, con un disavanzo che è aumentato rispetto all’anno precedente.” Lo ha dichiarato Alessio D’Amato, Consigliere regionale del Lazio di Azione.