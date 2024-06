Al via i lavori di restyling delle strade di Cerveteri

Questo primo lotto di interventi prevede la totale riqualificazione di strade che sono diventate pericolose e rappresentavano una priorità assoluta. I lavori partiranno da via degli Eucalipti, a seguire sarà la volta di via Volterra e subito dopo il tratto urbano della Furbara Sasso, di fronte a Piazza Pagliuca. È importante ricordare che la restante parte della Furbara Sasso non è di competenza del Comune di Cerveteri ma della Città Metropolitana.

L’importo complessivo dei lavori, di questo primo lotto, e del secondo che è previsto nelle prossime settimane, è di 680mila euro, finanziato all’interno del piano triennale delle opere pubbliche. Le strade interessate si trovano in condizioni di forte deterioramento a causa delle radici dei pini, che hanno sollevato e danneggiato l’asfalto, rendendo urgente l’intervento per garantire l’incolumità dei cittadini e garantire le condizioni di sicurezza per la viabilità stradale. I lavori prevedono la fresatura del vecchio manto stradale, la messa in ripristino dei cigli e la successiva riasfaltatura.

Per realizzare l’intervento è stato necessario coinvolgere un Perito Agronomo che facesse le opportune verifiche su tutte le alberature coinvolte nell’intervento. Ovviamente si rende necessaria la fresatura delle radici che in alcuni casi hanno sollevato l’asfalto di ben oltre i 50 centimetri. È stata dunque eseguita una puntuale verifica per ciascuna alberatura, redatta una relazione tecnica agronomica contenente anche la valutazione della stabilità statica degli alberi. Le valutazioni sulle alberature esaminate hanno purtroppo dato esito negativo: la stabilità risulta compromessa a livello elevato con una propensione al cedimento e sarà dunque necessario procedere all’abbattimento dei pini lungo le vie interessate. L’amministrazione ha già incluso nell’appalto dei lavori la ripiantumazione: per ogni albero abbattuto verrà piantata una nuova alberatura che non recherà danno all’asfalto, assicurando così la continuità del verde urbano in modo sostenibile.

La Sindaca di Cerveteri, Elena Gubetti, ha dichiarato: “La sicurezza dei nostri cittadini è la nostra priorità assoluta. I lavori di riasfaltatura e la sostituzione delle alberature danneggiate sono interventi indispensabili per garantire strade sicure e transitabili. Comprendiamo il valore ambientale dei pini che saranno immediatamente sostituiti con nuove alberature che non compromettano la sicurezza stradale. È un progetto di grande importanza per la nostra comunità, per la prima volta interveniamo su una strada di Campo di Mare, grazie al definitivo passaggio di proprietà a patrimonio comunale avvenuto nel 2022. Siamo al lavoro per migliorare le infrastrutture e, allo stesso tempo, preservare il nostro patrimonio verde. Un ringraziamento lo devo ai nostri uffici e al Dirigente ai lavori pubblici Architetto Fabrizio Bettoni e al responsabile Federico Feriozzi per il puntuale lavoro svolto. Un ringraziamento anche a tutti i cittadini per la pazienza e la comprensione durante l’esecuzione dei lavori.”

I lavori di riasfaltatura rappresentano un passo significativo verso la modernizzazione delle infrastrutture di Cerveteri, migliorando la qualità della vita dei suoi abitanti e la sicurezza delle sue strade.