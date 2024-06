Piendibene (centrosinistra): “Grazie agli elettori, ora tutti in campo per una vittoria storica”

Il percorso è ancora lungo e la partita apertissima. Abbiamo ottenuto oltre il 21% dei voti, un segnale chiaro che le nostre proposte hanno trovato un riscontro positivo tra molti cittadini. Ma ora è fondamentale mantenere alta la motivazione e la partecipazione. Invito chi ci ha accordato fiducia al primo turno a rimanere in campo con ancora più entusiasmo, perchè ognuno di loro potrà farsi voce di una visione di Civitavecchia che abbiamo messo in campo e che riguarda tutti: quella di una città aperta, solidale, che crei lavoro, sicurezza, spazi accoglienti e comunità che si aggregano e partecipano.

A coloro che non mi hanno votato e a coloro che hanno deciso di rimanere a casa per il primo turno, voglio rivolgermi infatti non come candidato di un altro schieramento, ma come un concittadino che ha maturato grande esperienza nella pubblica amministrazione e può cambiare in meglio la nostra città. La Civitavecchia che verrà non lascerà indietro nessuno, sarà un luogo dove ogni voce è ascoltata e ogni cittadino può contribuire alla costruzione futuro: strumenti di partecipazione come assemblee pubbliche, consulte di quartiere e piattaforme digitali saranno messi a disposizione per garantire che ogni cittadino possa avere un ruolo attivo nelle decisioni che riguardano la nostra comunità. Credo fermamente che solo attraverso la collaborazione e il dialogo possiamo affrontare le sfide che ci attendono e trasformarle in opportunità.

Il ballottaggio sarà l’occasione per parlarci, per guardarci negli occhi, tutti noi. Insieme possiamo costruire una Civitavecchia che guarda al futuro con fiducia, in queste due settimane parleremo il linguaggio della speranza e della determinazione di chi vuole un futuro migliore per tutti.

Mi piace sottolineare che quello che abbiamo fatto finora è solo il primo tempo di una importantissima partita, adesso si rimette la palla al centro per il secondo tempo che riparte da zero a zero!

Grazie ancora per la vostra fiducia e il vostro sostegno. Insieme possiamo fare la differenza.

Con stima e gratitudine,

Marco Piendibene candidato sindaco