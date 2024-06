Municipio Xv, Torquati-Cozza: “Da giovedì 13 chiusura anagrafico via Flaminia per imminente riapertura sede prima porta”

“Sono terminati i lavori di riqualificazione effettuati dopo oltre vent’anni all’Ufficio Anagrafico di Prima Porta che, trasferito in questi mesi presso la sede del Municipio XV in Via Flaminia 872 per proseguire nell’erogazione dei servizi, riaprirà a giorni non appena sarà terminato il trasloco.

Per garantire il trasferimento e l’imminente riapertura della sede di Piazza Saxa Rubra, a partire da giovedì 13 giugno il servizio anagrafico erogato in Via Flaminia è sospeso. Restano invece invariati gli orari di apertura e le modalità di prenotazione per la sede di Via E. Bassano a La Storta.

Si ricorda che per garantire un accesso regolamentato ed evitare disagi è necessario prenotarsi esclusivamente online attraverso l’applicativo Tupassi per accedere ai servizi anagrafici e attraverso l’Agenda Cie del Ministero dell’Interno per prenotare il rinnovo delle carte d’identità.

Ringraziamo tutte le dipendenti e i dipendenti dell’Ufficio Anagrafico e della sede centrale che in questi mesi hanno sempre garantito il servizio nonostante i lavori e il trasferimento di sede”.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessore al Decentramento e al Bilancio, Alessandro Cozza.