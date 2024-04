Rai Kids torna a Romics, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cosplay, Cinema e Games al via giovedì 4 aprile a Roma. Un grande evento lungo quattro giornate pronto ad accogliere, fino a domenica 7 aprile, un numeroso pubblico.

La direzione Rai dedicata ai bambini e ragazzi è presente con due speciali appuntamenti in programma domenica 7 aprile. Alle ore 11.45, al padiglione 8 (Sala grandi eventi e proiezioni), ci sarà la proiezione in anteprima di “Sapiens?” uno speciale animato di Bruno Bozzetto. prodotto da Studio Bozzetto in collaborazione con Rai Kids. L’opera vuole invitare a riflettere sull’aggettivo “sapiens” associato all’essere umano. Le sinfonie di diversi autori di musica classica fanno da sfondo a tre cortometraggi dedicati all’uomo ed al suo comportamento nei riguardi della natura e della società. La proiezione sarà introdotta da un video saluto del maestro Bozzetto. “Sapiens?” sarà poi ?” sarà poi disponibile venerdì 19 aprile su Rai Play, e trasmesso alle ore 16.15 su Rai 3.

Sempre domenica 7 aprile, alle 12.45 al Padiglione 5 (Palco Movie Village), ci sarà un evento speciale con “I Ronfi”, creazione di Adriano Carnevali, che dopo oltre quarant’anni sono diventati una serie animata in onda tutti i giorni su Rai Yoyo e disponibile su RaiPlay. La serie è prodotta da Rai Kids e Gertie con la partecipazione di Something Big. Durante l’incontro ci sarà l’esecuzione live delle musiche della serie, curate dal maestro Vince Tempera. I sonnacchiosi roditori si animano per la prima volta con tutti i loro comportamenti tipici, una spiazzante parodia del mondo degli umani, e si esprimono in un buffo grammelot ronfesco concepito appositamente per la serie TV. A disturbarne i pisolini, come sempre, ci sarà Lupo, all’eterno inseguimento di una bistecca di Ronfo, ma anche un inedito e buffo Panda che cercherà invano di scuoterli dal loro perenne torpore. Inoltre, uccellini, castori e tutte le altre creature che popolano il bosco nato dalla fantasia di Adriano Carnevali.

Da segnalare, sempre domenica 7 aprile, alle ore 13.45, al Padiglione 5 (Palco Movie Village), il Winx Cosplay Contest. Le fate di Alfea sfileranno sul palo e la giuria decreterà la vincitrice che non solo si aggiudicherà un premio speciale ma diventerà anche una delle finaliste del Winx Cosplay Contest che si terrà il 31 agosto a Rimini durante il Winx Celebration Party per festeggiare i 20 anni delle fatine più amate, in onda sempre su Rai Yoyo, Rai Gulp e RaiPlay.