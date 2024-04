Il lago di Bracciano… 8000 anni fa

Riceviamo e pubblichiamo – Non ha mai smesso di stupirci questo nostro lago, e non potrebbe essere altrimenti. Per migliaia di anni, attraversando ogni epoca e sin dalla preistoria è stato un luogo privilegiato per ogni tipo di insediamento umano.

Con il patrocinio dei Comuni di Anguillara Sabazia, Bracciano, Trevignano Romano e dell’Ente parco di Bracciano e Martignano, l’associazione Forum Clodii ha il piacere di invitarvi sabato 20 aprile dalle 9.30 alla chiesa di s. Maria del riposo per un appuntamento imperdibile. Una giornata di studi con alcuni tra gli archeologi protagonisti della storia straordinaria sul ritrovamento del villaggio neolitico lacustre più antico d’Europa.