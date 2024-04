Giovedì 4 aprile alle ore 11 presso il parco Martiri delle Foibe in via Rodolfo Morandi a Civitavecchia si terrà la conferenza stampa per la presentazione dell’evento “Il Movimento è Salute” che si svolgerà sabato 6 aprile, presso il medesimo parco, in occasione della Giornata Mondiale dell’Attività Fisica.