Presentazione del “progetto Naturaset” a Trevignano Romano

Il giorno 4 marzo presso la Sala Consiliare del Comune di Trevignano Romano si è tenuto il seminario formativo “Rispetto e salvaguardia della natura” promosso nell’ambito del progetto GENS per presentare il progetto NATURASET, al quale hanno aderito 2 classi terze della scuola secondaria di primo grado I.C. Tommaso Silvestri.



Le classi coinvolte, 3E e 3D, sono state accompagnate dalla Prima Collaboratrice della DS, Maria Elena Riccini e dai docenti, Tutor Daniela Resaz, Gabriella Lancellotti, Fabio Tridente.

Annarita Anellino, Antonio Lavarone e per il Comune gli Assessori Alida Mantovani (Ambiente), Viola Catena (Politiche giovanili e pari opportunità) e il Vice Sindaco Luca Galloni, Daniele Badaloni (Direttore del Parco Bracciano-Martignano), Daniela Luciani e Marco Scentoni (Parco Bracciano-Martignano ), Giancarlo Morgante Ricercatore ENEA, Claudio Zamarion di Angelica Vision, Benedetto Titocci e Giovanni Furgiuele dell’Associazione Culturale L’agone nuovo.

Le scuole, in particolare, hanno potuto trarre profitto dall’esperienza dei Relatori che operano in collaborazione con l’Associazione e con il Parco, che hanno messo a disposizione le loro competenze per parlare e confrontarsi con i ragazzi, al fine di evidenziare le opportunità della nostra società su temi di attualità e di interesse come l’ambiente, l’energia, ecc.

Siamo convinti dell’importanza dell’impegno sociale e della testimonianza civile dei valori che sono alla base della nostra scelta associativa, tuttavia le modalità di azione non le abbiamo mai date per scontate. Infatti, l’obiettivo del ragionamento in questa introduzione al “Progetto Naturaset”, è semplicemente quello di riportare ai nostri studenti il senso di responsabilità e la discussione che costantemente anima la nostra Associazione, il mondo della scuola e quanti che ha vario titolo, collaborano in questo/i progetti. Un’occasione importante da sviluppare e migliorarci insieme.

Il progetto prevede anche la partecipazione al concorso che premierà il video migliore tra quelli presentati dalle due scuole.

Un sentito ringraziamento alle scuole I.C. T. Silvestri di Trevignano Romano e I.C. San Francesco di Anguillara Sabazia che hanno accettato questo progetto proposto dall’Ente Parco Bracciano Martignano. Al progetto partecipano Angelica Vision, ENEA, i quali porteranno la loro esperienza cinematografica che scientifica. Un ringraziamento alla Dirigente Paola Di Napoli.

Giovanni Furgiuele

Presidente L’agone nuovo