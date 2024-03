Presentazione del “progetto Naturaset” ad Anguillara Sabazia

Il giorno 4 marzo presso l’aula Magna della scuola primaria dell’istituto comprensivo San Francesco si è tenuto il seminario formativo “Rispetto della natura” promosso nell’ambito del progetto GENS per presentare il progetto Naturaset, al quale hanno aderito 4 classi seconde della scuola secondaria di primo grado IC San Francesco.

Le classi coinvolte, 2A,2B, 2E,2H, sono state accompagnate dai docenti, tutor Maria Lazzaro, Carlo Muzi, Simona Mazziotti, Chiara Serra, Bruna Cianchetta e Paola Baron.

Presenti il Sindaco di Anguillara Sabazia Angelo Pizzigallo, l’Assessore Danilo Guidi, Daniele Badaloni (Direttore del Parco Bracciano-Martignano), Daniela Luciani e Marco Scentoni (Parco Bracciano-Martignano ), Giancarlo Morgante Ricercatore ENEA, Claudio Zamarion di Angelica Vision, Benedetto Titocci, Andrea De Ieso, Giovanni Furgiuele dell’Associazione Culturale L’agone nuovo e Ilaria Bartolotti del Corpo Italiano di San Lazzaro.

Il progetto ha la finalità di rafforzare il legame con il territorio educando a pratiche responsabili e rispettose degli equilibri naturali. Da anni l’istituto Comprensivo San Francesco arricchisce il piano dell’offerta formativa con progetti che hanno come priorità l’educazione ad una cittadinanza attiva, ponendo le attività di sostenibilità ambientale in primo piano.

Il progetto Naturaset, partendo dalla scoperta del patrimonio ambientale del territorio in cui i nostri ragazzi vivono, attraverso la conoscenza delle bellezze naturali peculiari nelle aree protette del Parco e la proposta di esperienze reali che attivano l’interesse e la curiosità e mobilitano l’apprendimento, crea l’opportunità di sperimentare il senso di appartenenza al proprio ambiente.

Con questo primo incontro si è dato inizio ad un percorso progettuale che vedrà coinvolte due realtà scolastiche, quella di Anguillara e di Trevignano, le quali sono chiamate a realizzare, insieme agli esperti dell’agenzia cinematografica “Angelica Vision”dei video che serviranno per sensibilizzare altri cittadini ad avere comportamenti virtuosi nel rispetto della natura che ci circonda.

Il progetto prevede anche la partecipazione al concorso che premierà il video migliore tra quelli presentati dalle due scuole.

Si è aperto un dibattito con le domande dei ragazzi, alle quali i relatori, hanno dato puntuali risposte. L’agone nuovo, organizzatore dell’iniziativa e del progetto, rinnova i complimenti per il lavoro svolto e per quanto nel tempo il Parco Bracciano-Martignano, rappresenta nel territorio e per il territorio. Un ringraziamento alla Dirigente Paola Di Muro.

Giovanni Furgiuele

Presidente L’agone nuovo