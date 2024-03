“Intelligenza artificiale: nuove sfide e opportunità”, domani il convegno

Domani alle18, a Roma, presso la Sala Consiliare di Palazzo Valentini (Via 4 novembre 119/A), si terrà il convegno “Intelligenza Artificiale: nuove sfide e opportunità”, con il patrocinio della Città metropolitana di Roma, organizzato dalla consigliera regionale Pd del Lazio Eleonora Mattia, membro della IX Commissione Lavoro alla Pisana, che ha depositato in Consiglio regionale una proposta di legge per regolamentare l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale in modo responsabile per gestirne al meglio l’impatto sul tessuto occupazionale, produttivo e sociale di Roma e del Lazio.

Interverranno: Pierluigi Sanna, Vicesindaco di Roma Città Metropolitana, per i saluti istituzionali; Eleonora Mattia, consigliera regionale Pd del Lazio e prima firmataria della pl regionale sull’IA; Giustino Trincia, Direttore della Caritas Diocesana di Roma; Ivana Bartoletti, esperta di privacy, etica e governance nel campo dell’IA e delle nuove tecnologie; Francesco Crespi, Direttore Ricerche del Centro di Economia Digitale (CED); Riccardo Corbucci, presidente della Commissione Roma Capitale e Innovazione Tecnologica; Mario Ciarla, capogruppo Pd in Regione Lazio; conclude i lavori Anna Ascani, vice presidente della Camera dei deputati. Modera: Valentina Lo Russo, giornalista.