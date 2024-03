Oriolo Romano, presentato il progetto segnaletica interattiva

Causa pioggia, l’appuntamento di presentazione del progetto “Segnaletica interattiva”, che si doveva svolgere presso la Villa Altieri, si è svolto nell’aula Consiliare del Comune. Presenti il sindaco Emanuele Rallo che ha introdotto e ringraziato tutti per la partecipazione e per il lavoro fatto, grazie al contributo della Regine Lazio; Presente Erica Paris, Consigliere alle politiche culturali.

La segnaletica turistica interattiva rappresenta per Oriolo una novità interessante; un percorso che prende le basi dalla guida “Oriolo lungo la via Clodia” e che vuole avere un’attenzione particolare anche per i più piccoli e per il digitale declinato nelle sue forme più accattivanti.

Un percorso corale, appunto, che, oltre a essere uno strumento fruibile da ogni persona che arriva nel borgo sarà impreziosito da una speciale mascotte che accompagnerà i bambini a scoprire Villa Altieri. La mascotte è stata un punto sul quale, lungo l’iter di costruzione, si è tanto ragionato e discusso e alla fine ha vinto lui: il pellicano Gaspare, un omaggio al simbolo che è il cuore di Oriolo, e al primo principe Altieri, Gaspare appunto. Enrico Panunzi, vice presidente del Consiglio regionale, nel suo intervento, ha ricordato quanto la cultura, i beni naturali, rappresentano e possono rappresentare luoghi di grande partecipazione turistica e sviluppo del paese e del territorio, dando possibilità lavorative presenti nei territori.

Marco Piastra, direttore marketing di skylab Studios, ha spiegato le finalità e gli obiettivi dell’operazione e quanto sia opportuno e necessario disporre lungo i percorsi, spiegare l’opera e quanto ci circonda. Si è aperto un dibattito con delle domande, alle quali gli organizzatori hanno dato puntuali risposte. L’agone nuovo, presente all’iniziativa, rinnova i complimenti per il lavoro svolto e per quanto nel tempo Oriolo Romano rappresenta nel territorio una cittadina da visitare e raccontare.

Giovanni Furgiuele

Presidente L’agone nuovo