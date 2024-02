WhatsApp addio da giovedì 29 febbraio per alcunimodelli di smartphone: si tratta di modelli di telefonini non nuovissimi, ma comunque ancora molto diffusi. Ecco tutti i modelli in cui non si potrà più utilizzare l’app di messaggistica da fine mese. La decisione è stata presa da Meta che, secondo il sito quifinanza.it, ha giustificato l’interruzione del supporto su alcuni dispositivi per motivi legati alla sicurezza e alla funzionalità. Non senza sollevare polemiche.