DIABETE: IN ITALIA RIGUARDA CIRCA 4 MILIONI DI PERSONE. LA ASL ROMA 4 IN CAMPO CON SCREENING GRATUITI A CIVITAVECCHIA

Comunicato stampa

Marino: «La nostra ASL punta sulla prevenzione, dai bambini agli anziani»

Civitavecchia, 10 novembre 2026 – La ASL Roma 4 e l’Associazione Diabetici Civitavecchia APS (ADICIV) hanno presentato oggi nella sede dell’Azienda sanitaria il programma di «Occhio al diabete», che sabato 14 novembre offrirà ai cittadini una prima valutazione gratuita del rischio di sviluppare il diabete di tipo 2. Gli screening si terranno al centro commerciale La Scaglia in occasione della Giornata mondiale del diabete, con il patrocinio del Comune e la collaborazione del Comitato di Civitavecchia della Croce Rossa Italiana.

Nel nostro Paese si contano circa 3,8 milioni di soggetti affetti da questa patologia, a cui si aggiunge oltre un milione di individui inconsapevoli della propria condizione; nell’arco degli ultimi venti anni l’incidenza è cresciuta del 23%, come evidenziato dall‘Italian Barometer Diabetes Report 2026. Il fenomeno determina all’incirca 74 mila decessi ogni anno, legati al diabete quale fattore primario o concausa accertata. Nel Lazio si stima che quasi 330.000 persone convivano con il diabete, pari a circa il 6% della popolazione regionale. La ASL Roma 4 punta a rendere più accessibili i controlli affiancando ai volontari gli operatori della Diabetologia e del Dipartimento di Prevenzione. Alla conferenza, aperta dalla direttrice generale Rosaria Marino e moderata dal presidente dell’ ADICIV Rolando Fracassa, sono intervenuti il consigliere Augusto Silvio delle Monache, il direttore della UOC di Diabetologia Graziano Santantonio e Franca Spadone, assistente sanitaria del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica per la promozione della salute.



«Il nostro obiettivo come associazione di volontariato è stare concretamente al fianco delle persone con diabete e di chi è a rischio. Con “Occhio al diabete” vogliamo offrire un primo controllo e un confronto con un professionista, perché ciascuno possa capire se occorrono altri accertamenti e a chi rivolgersi. Una diagnosi tempestiva e il sostegno nella gestione quotidiana della malattia possono aiutare a prevenire le complicanze e a mantenere una buona qualità di vita», ha dichiarato Rolando Fracassa, presidente dell’ADICIV. «Ringrazio la ASL Roma 4 e la direttrice generale Rosaria Marino, la Croce Rossa Italiana e il presidente del Comitato di Civitavecchia per aver costruito con noi un appuntamento aperto alla città».

A La Scaglia i volontari dell’ADICIV e gli infermieri della ASL assisteranno i cittadini nella compilazione del questionario FINDRISC, che stima il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2 nei dieci anni successivi, e nella misurazione di glicemia e pressione arteriosa.

Nella mattinata il Dipartimento di Prevenzione della ASL Roma 4 affiancherà gli screening con il Villaggio della Prevenzione, dove si potranno ricevere indicazioni sulle vaccinazioni, sulla sicurezza a casa e al lavoro e sull’accesso all’Ambulatorio della Sedentarietà. Il programma comprende consulenze nutrizionali e una camminata guidata dal Gruppo di Cammino della ASL, con ritrovo alle 10 e partenza alle 10.30 dal parcheggio del centro.

«La promozione della corretta alimentazione, dell’attività fisica e di corretti stili di vita ad ogni età rappresenta il pilastro fondamentale per contrastare l’insorgenza del diabete e limitarne le complicanze. Non serve una pratica sportiva intensa: la semplice camminata costituisce uno strumento prezioso per mantenersi in salute e combattere l’isolamento sociale. Come ASL Roma 4 continuiamo a investire con decisione nella prevenzione territoriale e saremo presenti con il nostro Villaggio della prevenzione. L’obiettivo è quello di affiancare i cittadini in un cammino orientato non solo ad allungare la vita, ma a garantirne la piena qualità», ha detto la direttrice generale Rosaria Marino.

La giornata collegherà il primo controllo ai servizi del territorio, offrendo a chi risulterà a rischio elevato la possibilità di confrontarsi già a La Scaglia con il diabetologo della ASL Roma 4 e di ricevere indicazioni sugli eventuali approfondimenti e sugli ambulatori distrettuali a cui rivolgersi.