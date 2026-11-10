HomePrimo piano

Il cordoglio del gruppo “Le Città della Metropoli” per la scomparsa della Sindaca Nicoletta Irato

0
162

Comunicato stampa

“Siamo addolorati e commossi per la scomparsa di Nicoletta, Sindaca di Mazzano Romano e Consigliera metropolitana, parte del gruppo “Le Città della Metropoli”.
Un’amministratrice instancabile, una collega e una donna che ha dedicato gran parte della propria vita al servizio delle istituzioni e dei cittadini, forte di un altissimo senso di responsabilità e dovere.
Abbiamo avuto il privilegio di conoscerla e lavorare al suo fianco: ricorderemo sempre la sua dedizione, la sua determinazione e l’attenzione costante ai bisogni del territorio e dei cittadini, anche durante la malattia. La sua scomparsa lascia un grande vuoto, umano e istituzionale, tra tutti noi.
A nome di tutte le consigliere e i consiglieri del gruppo Le Città della Metropoli, esprimiamo le più sincere condoglianze alla famiglia, agli amici e all’intera comunità di Mazzano Romano, che oggi perde con la sua Sindaca un importante punto di riferimento”.
Le colleghe e i colleghi del gruppo Le Città della Metropoli
Città metropolitana di Roma Capitale
Articolo precedente
Città metropolitana di Roma Capitale si stringe alla comunità di Mazzano Romano per la scomparsa della Sindaca Nicoletta Irato. Gualtieri: “Un’amministratrice seria e appassionata che ha dedicato fino all’ultimo le sue energie al territorio”
Articolo successivo
SCUOLA, SOPHIE BARDINA NUOVA PRESIDENTE DELLA CONSULTA PROVINCIALE DI VITERBO. RETE STUDENTI MEDI: «UN RISULTATO CHE SEGNA UN CAMBIO DI PASSO PER LA RAPPRESENTANZA STUDENTESCA SUL TERRITORIO »

Ultimi articoli

Sanità

DIABETE: IN ITALIA RIGUARDA CIRCA 4 MILIONI DI PERSONE. LA ASL ROMA 4 IN CAMPO CON SCREENING GRATUITI A CIVITAVECCHIA

Scuola

SCUOLA, SOPHIE BARDINA NUOVA PRESIDENTE DELLA CONSULTA PROVINCIALE DI VITERBO. RETE STUDENTI MEDI: «UN RISULTATO CHE SEGNA UN CAMBIO DI PASSO PER LA RAPPRESENTANZA...

Primo piano

Città metropolitana di Roma Capitale si stringe alla comunità di Mazzano Romano per la scomparsa della Sindaca Nicoletta Irato. Gualtieri: “Un’amministratrice seria e appassionata...

Cultura

Sinossi – “Silenzio” di Sofia Lancellotti, al teatro Fiorani di Canale

Società

IL RADON IN CASA

Carica altri