Il cordoglio del gruppo “Le Città della Metropoli” per la scomparsa della Sindaca Nicoletta Irato

Comunicato stampa

“Siamo addolorati e commossi per la scomparsa di Nicoletta, Sindaca di Mazzano Romano e Consigliera metropolitana, parte del gruppo “Le Città della Metropoli”.

Un’amministratrice instancabile, una collega e una donna che ha dedicato gran parte della propria vita al servizio delle istituzioni e dei cittadini, forte di un altissimo senso di responsabilità e dovere.

Abbiamo avuto il privilegio di conoscerla e lavorare al suo fianco: ricorderemo sempre la sua dedizione, la sua determinazione e l’attenzione costante ai bisogni del territorio e dei cittadini, anche durante la malattia. La sua scomparsa lascia un grande vuoto, umano e istituzionale, tra tutti noi.

A nome di tutte le consigliere e i consiglieri del gruppo Le Città della Metropoli, esprimiamo le più sincere condoglianze alla famiglia, agli amici e all’intera comunità di Mazzano Romano, che oggi perde con la sua Sindaca un importante punto di riferimento”.

Le colleghe e i colleghi del gruppo Le Città della Metropoli

Città metropolitana di Roma Capitale