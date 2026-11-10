SCUOLA, SOPHIE BARDINA NUOVA PRESIDENTE DELLA CONSULTA PROVINCIALE DI VITERBO. RETE STUDENTI MEDI: «UN RISULTATO CHE SEGNA UN CAMBIO DI PASSO PER LA RAPPRESENTANZA STUDENTESCA SUL TERRITORIO »

Comunicato stampa

VITERBO 10/11/2026 – Questa mattina si è riunita l’assemblea plenaria della Consulta Provinciale degli Studenti di Viterbo, che ha eletto Sophie Officialdeguy-Bardina come nuova Presidente, ricevendo 21 Preferenze su 35.

La Rete degli Studenti Medi accoglie quest’elezione con grande soddisfazione e felicità, riconoscendo in questa votazione un importante cambio di fase per la rappresentanza studentesca all’interno del Tuscia. Si tratta di un risultato in netta discontinuità con l’indirizzo che la Consulta Provinciale degli Studenti di Viterbo ha avuto in questi anni, guidata da Presidenti legati al mondo della destra di Fratelli d’Italia e Azione Studentesca.

«La consulta torna ad essere il luogo in cui le istanze della comunità studentesca sono realmente rappresentante» così Lorenzo Colonna, Segretario Generale del sindacato studentesco di Viterbo, che commenta con soddisfazione questo risultato. «non un luogo privo di funzione, ma un momento di democrazia partecipata che consentirà di migliorare la vita di studenti e studentesse».