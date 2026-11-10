Città metropolitana di Roma Capitale si stringe alla comunità di Mazzano Romano per la scomparsa della Sindaca Nicoletta Irato. Gualtieri: “Un’amministratrice seria e appassionata che ha dedicato fino all’ultimo le sue energie al territorio”

Comunicato stampa

“È con profondo dolore e grande commozione che apprendiamo la notizia della scomparsa della Sindaca di Mazzano Romano, Nicoletta Irato. Sindaca dal 2017 e Consigliera metropolitana dal 2023, ha dedicato gran parte della sua vita al servizio delle istituzioni”. Queste le parole del Sindaco di Roma e Città metropolitana Roberto Gualtieri:

“Sono notizie che non vorremmo mai ricevere. Perdiamo un’amministratrice appassionata, che fino all’ultimo ha dedicato le sue energie al suo impegno istituzionale. Una passione e un coraggio che ho potuto conoscere in questi anni da vicino, sia nel suo ruolo di Sindaca che nella sua attività in Consiglio metropolitano.

Ci stringiamo al dolore della famiglia e di tutta la comunità di Mazzano Romano, con cui ha condiviso un intero percorso di vita, impegno e responsabilità.

Esprimo a nome mio e di tutta l’amministrazione metropolitana le più sincere condoglianze e la vicinanza alla famiglia e a tutta la comunità in un momento di così grande dolore”, conclude Gualtieri.