Sergio Mattarella e l’importanza delle forze armate

“Le forze armate garantiscono la liberta’ della Repubblica e dei cittadini e in questo modo garantendo la loro sicurezza e la loro difesa: e questo e’ di straordinaria importanza nell’equilibrio della nostra Repubblica e della nostra democrazia”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando ai marinai della fregata Bergamini nel porto di Limassol, nel sud di Cipro. “Le nostre Forze armate, in questo momento di tensioni internazionali, stanno avendo un impegno accentuato. Sono impiegate in vari fronti, in missioni preziose che vanno dall’emergenza umanitaria di fronte alla striscia di Gaza alla sicurezza di navigazione nel mar Rosso”, ha sottolineato Mattarella. Fonte: Quirinale