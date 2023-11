Un lunedì nero per i treni, nonostante la revoca dello sciopero. I forti rallentamenti, fino a settanta minuti, sull’Alta velocità e sui regionali, stanno creando notevoli disagi ai viaggiatori. In alcuni casi, fa sapere Trenitalia, non sono escluse cancellazioni. Un caos determinato dalla presenza di “persone non autorizzate sui binari” vicino alla stazione di Firenze Santa Maria Novella.