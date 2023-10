Rai Kids a Lucca Comics & Games, arriva Hello Kitty super style

Rai Kids partecipa a Lucca Comics & Games 2023, il più importante evento internazionale dedicato al mondo del fumetto, animazione e videogiochi, con un ricco programma di appuntamenti per bambini e famiglie.

Il Real Collegio di Lucca, trasformato in Family Palace, sarà il quartier generale, dove il pubblico potrà trovare anteprime, attività di gioco, meet & greet con i personaggi più amati dei canali Rai Yoyo e Rai Gulp.

Prima novità è la presentazione, in anteprima assoluta, della nuova seria animata dedicata a Hello Kitty, dal titolo “Hello Kitty Super Style!”, una coproduzione internazionale italo-francese, realizzata da Watch Next Media, Monello Productions e Maga Animation Studio in collaborazione con Rai Kids, che dà vita all’iconico personaggio giapponese, ideato da Sanrio, e popolare in tutto il mondo.

Hello Kitty accoglierà tutti i giorni bambini e adulti al Family Palace, per salutare e far fare fotografie e selfie. Attrazione speciale sarà l’altalena colorata di Hello Kitty, aperta a tutti. Il 1° novembre sarà festeggiato il compleanno di Hello Kitty, mentre il 4 e 5 novembre si aggiungerà al suo fianco anche un altro personaggio della serie. Ci saranno gadget e sorprese per tutti. L’ingresso è sempre gratuito.

L’anteprima ufficiale della serie a cartoni animati – dal 6 novembre in onda su Rai Yoyo – avverrà domenica 5 novembre, alle ore 10.30, al Cinema Centrale (disponibili 250 posti).

Sempre al Family Palace ci sarà spazio anche per lo sport e per le attività di “Super Spikeball”, la serie animata ideata dall’ex campione del mondo di volley, Andrea Lucchetta, che proprio nei giorni di Lucca Comics & Games debutta con la nuova stagione sempre su Rai Yoyo.

Tutti i giorni i bambini potranno “schiacciare” con Lucky e la Lucky Squad: nel campo da gioco allestito nel chiostro e animato dallo staff di smart coach, coordinati da Andrea “Lucky” Lucchetta, si potrà giocare a Spikeball, il gioco della Schiacciata, inventato nel cartone animato “Super Spikeball” dai tre protagonisti Nino, Lee-Wang e Viola, e giocato nelle scuole e nelle società da più di 200 mila bambini grazie al progetto Volley S3 della Federazione italiana Pallavolo. Il terzo chiostro del Family Palace sarà interamente riservato a questa attività. Insieme al campo verrà montato anche uno stand gonfiabile per la distribuzione del gadget.

Sabato 4 novembre torna la “Rai Yoyo Kids Parade” con una decina di character di Rai Yoyo. Si parte la mattina con i meet & greet al Family Palace. I bambini potranno incontrare alcuni dei loro personaggi preferiti, protagonisti delle serie animate in onda su Rai Yoyo e Rai Gulp. A seguire si svolgerà la parata vera e propria sulle splendide mura di Lucca. Saranno presenti, tra gli altri, Pinocchio e Freeda, i Puffi, Bing e Flop, Lucky, Bluey, Masha e Orso, naturalmente Hello Kitty e altri.

Nei giorni della manifestazione una troupe di Rai Gulp documenterà tutti gli eventi principali di Lucca Comics & Games, per realizzare lo speciale “We Play TOGETHER” che andrà in onda domenica 5 novembre, alle ore 18.30 su Rai Gulp e on demand su RaiPlay (in replica mercoledì 8 novembre, alle ore 19.30). Il programma unirà il linguaggio televisivo con quello dei videogames, e racconterà le mille facce della manifestazione attraverso una vera e propria simulazione di videogioco in soggettiva. Lo spettatore sarà il giocatore che si vede proiettato attraverso un avatar e una mappa, realizzati in grafica, dentro il mondo di Lucca C&G per quindici minuti. Obbiettivo sarà portare a compimento delle mission costruite a livelli. Ogni mission racconterà uno dei mondi che meglio definiscono la manifestazione in maniera originale e divertente: dalla ricerca dell’autore misterioso alla scoperta del mitico Gigaciao, all’esplorazione dei mondi fantastici presenti a Lucca C&G e dei loro autori.