Città metropolitana, Sanna alla proiezione del film “L’Ultima volta che siamo stati bambini”

Nell’80 anniversario della deportazione delle famiglie ebree dal Ghetto di Roma, il 16 ottobre la Città metropolitana ha accompagnati i ragazzi delle scuole superiori alla proiezione del film di Claudio Bisio “L’Ultima volta che siamo stati bambini”, al Cinema Adriano.

A questa importante iniziativa, tra le tante realizzate assieme a Roma Capitale per il tragico anniversario, gli studenti della provincia hanno incontrato il regista e il Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna, assieme al produttore Gianpaolo Letta.

“L’immane portata dell’Olocausto, in ogni parte d’Europa, rappresenta una profonda ferita per l’umanità ed anche per Roma ed il suo territorio, in cui da sempre era radicata la comunità ebraica e gli oltre mille deportati, non solo dal ghetto, epicentro dell’azione criminale, ma da ogni parte della città.

Memoria e conoscenza sono, come spesso ribadiamo, gli unici antidoti contro odio e violenza. Vedere la tragedia attraverso gli occhi dei ragazzi e dei bambini è il modo più toccante e diretto per azzerare la distanza temporale e soffrire, allora come oggi, di quello sterminio, indipendentemente da quale sia la nostra origine e la nostra religione. È per questo che Città metropolitana, assieme a Roma Capitale, sostiene e porta avanti la cultura della Memoria e insiste sulla necessità di coinvolgere gli studenti, che presto con noi partiranno per il Viaggio della Memoria, che riprende per la prima volta dopo anni per volontà del Sindaco Gualtieri, in ogni azione, iniziativa e evento che riguardi la comprensione e la rielaborazione della memoria, per un futuro e un presente di coesistenza pacifica tra ogni popolo”.

Il Vicesindaco di Città metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna