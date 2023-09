Trofeo Coni, vince ancora il Lazio

Il Lazio è il vincitore del Trofeo CONI 2023, che si è svolto nella Costa Jonica della Basilicata dal 21 al 24 settembre.

Nella più importante manifestazione sportiva under 14 d’Italia le ragazze e i ragazzi del Comitato Regionale guidato dal Presidente Riccardo Viola bissano il successo della passata edizione e volano in testa alla classifica di tutti i tempi con 3 vittorie complessive (in bacheca i successi del 2014 e del 2022) staccando Piemonte (2015 e 2018), Veneto (2016 e 2019) e Lombardia (2017).

Ma questa è stata una delle edizioni più equilibrate di sempre, vinta dal Lazio con 116 punti davanti alla Sicilia (107) e alla Puglia (104) e con ben tre Regioni a 103 punti: Emilia Romagna quarta, Lombardia quinta e Piemonte sesto (classifica decisa dai singoli piazzamenti).

Due giorni intensi di gare in quella che viene considerata una ‘mini Olimpiade’, un appuntamento multidisciplinare che promuove la pratica sportiva tra i ragazzi attraverso la sinergia di tutto il sistema sportivo e con la partecipazione di 21 delegazioni regionali, alle quali si sono aggiunte le comunità italiane di Brasile, Canada, USA e Venezuela, per un totale di 4400 partecipanti.

A premiare i vincitori, nella suggestiva cerimonia di chiusura andata in scena a Nova Siri Marina (MT) in Piazza Prova d’Orchestra, sono stati il Presidente del Comitato Organizzatore e del CONI Basilicata, Leopoldo Desiderio, e la Responsabile del Territorio e Promozione del CONI, Cecilia D’Angelo. In rappresentanza del CONI Nazionale ha partecipato alla festa finale la Vicepresidente Claudia Giordani.

Grande la soddisfazione del Presidente Riccardo Viola e della delegazione del CONI Lazio presente al Trofeo, composta da Massimo Piccinini e Lorenzo D’Ilario in qualità di dirigenti accompagnatori. “Sono orgoglioso che il Lazio abbia vinto anche quest’anno il Trofeo CONI – ha affermato il Presidente Viola – a conferma di un cammino trionfale che ci ha sempre visto andare sul podio in ciascuna delle otto edizioni sin qui disputate. Questo successo è anche la dimostrazione del ruolo fondamentale che il CONI esercita nella nostra Regione. In rappresentanza di tutto il mondo sportivo regionale ci siamo confermati al vertice ma il merito va a tutti coloro che hanno contribuito, ovvero agli atleti, alle società sportive e alle istituzioni”.

Si chiude, quindi, con una grande festa un’edizione che ha visto il Lazio ancora una volta sul gradino più alto dello sport giovanile italiano con 219 atleti e 69 tecnici provenienti da 35 Federazioni Sportive Nazionali e 7 Discipline Sportive Associate.